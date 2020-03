Riho sluit politieposten in Izegem en Hooglede CDR

18 maart 2020

14u42

Politiezone Riho sluit tijdelijk de politieposten in Hooglede en Izegem. Dit naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen. Vanaf donderdag 19 maart om 8 uur kunnen burgers enkel nog terecht in het onthaal van de Roeselaarse politiepost die ondergebracht is in het Roeselaarse station. Er wordt gewerkt via afspraak die je enkel kan maken via de website www.politiezoneriho.be of via 051/26.26.20. Je aangifte wordt in zo veilig mogelijke omstandigheden genoteerd. De politiezone vraagt wie ziek is of symptomen van corona vertoont om niet naar het politiebureel af te zakken. Ook aangiftes die uitgesteld kunnen worden, stel je uit voor ieders veiligheid.