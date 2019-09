Ria vertelt bij Femma over haar Afrikaanse reizen VDI

17 september 2019

Auteur Ria Anyca trok twee jaar lang met haar man door een reeks Afrikaanse landen en maakte daar de lezing ‘Reisadvies negatief’ over. Daarin vertelt ze over wat ze tijdens die reis allemaal beloofde en doormaakte. Femma nodigt haar op vrijdag 18 oktober om 19.30 uur uit in het parochiaal centrum langs de Izegemseaardeweg 26 in Roeselare. De avond wordt ingekleed met enkele Afrikaanse toetsen, zoals zaalinkleding, Afrikaanse hapjes en muziek tijdens de pauze. Iedereen, ook niet-leden, welkom. Vooraf inschrijven is noodzakelijk via karolien.debaeke@hotmail.com of 0499/45.88.15. Deelnemen kost 8 euro, ter plaatse te betalen.