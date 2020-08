Reuzenbadeend op het droge voor herstel na stormschade CDR

17 augustus 2020

Nog geen week nadat de Roeselaarse reuzenbadeend te water werd gelaten, is de knalgele blikvanger maandag opnieuw verdwenen van de Kleine Bassin. “Onze reuzenbadeend is zondag tijdens het onweer losgeslagen”, weet jeugdschepen Dirk Lievens (CD&V). “Hierbij is ze gescheurd ter hoogte van de handvaten. We hebben quasi onmiddellijk beslist om ze op het droge te halen en te laten herstellen. De eend moet hiervoor naar een gespecialiseerde firma. Op vandaag heb ik nog geen zicht op een timing van het herstel, maar ik hoop dat dit vrij spoedig kan en zal hier op aandringen. Hopelijk kunnen we onze badeend deze zomer dan nog opnieuw laten dobberen.”