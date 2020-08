Reuzenbadeend dobbert op Kleine Bassin CDR

11 augustus 2020

15u40 18 Roeselare Vijf jaar nadat de Roeselaarse reuzenbadeend een eerste keer te water werd gelaten, is ze terug. Deze keer dobbert de knalgele blikvanger op de Kleine Bassin, ter hoogte van het Welzijnshuis.

“In coronatijden wil Roeselare ook een gezellige stad zijn waar mensen het geluk vinden”, zegt schepen Dirk Lievens (CD&V). “Iedereen, jong en oud, heeft wel een favoriet geluksplekje en dat willen wij graag in beeld brengen. Misschien vind jij het geluk wel hier bij de eend of ergens anders? We dagen de mensen uit om een foto van zichzelf te maken op hun geluksplekje en die aan ons te bezorgen. Wij willen er dan op onze website iets mee doen.”

Daarnaast wil de jeugdschepen met de reuzenbadeend ook even de aandacht leggen op het kindvriendelijk karakter van de stad. “We hebben meer dan 70 speelpleintjes, er reizen vier speelcontainers rond, er zijn tal van kampen en dankzij zo’n 150 monitoren verwelkomen we op drukke dagen meer dan 700 kinderen op onze vakantiewerkingen, die door corona in 18 bubbels wordt georganiseerd. Organisatorisch een uitdaging, maar toch staan we voor een zorgeloze vakantie.”

Tot slot hoopt de schepen om de komende jaren nog dieren tevoorschijn te toveren in de stad. “Die dieren prikkelen de verbeelding. Hoe leuk zou het niet zijn als we dieren kunnen laten opduiken rond het Bergmolenbos, het Kasteel van Rumbeke, de Rumbeekse Zuidberg om zo een mooie gezinsbeleving te creëren.”