Reus van 8 meter wandelt door centrum op Autovrije Zondag Sam Vanacker

17 september 2019

15u06 38 Roeselare De Spil en het stadsbestuur halen dit jaar op Autovrije Zondag, op 22 september, ‘L’Homme Debout’ naar Roeselare. Een pratende reus van acht meter zal zondag om 20 uur van De Munt naar het stationsplein stappen, vergezeld van muziek, licht en vuurwerk.

Voetgangers en fietsers koning zijn zondag baas in eigen stad. Om 12 uur gaat een aanzienlijk deel van de centrumstraten dicht voor het autoverkeer. Cultuurcentrum De Spil en de stad organiseren het openluchtfestival De Tuin Der Lusten en een mobiliteitsmarkt op het Stationsplein, terwijl kinderen baas zijn op het De Coninckplein. Absoluut hoogtepunt wordt het slotspektakel van compagnie ‘L’Homme Debout’ op zondagavond.

Primeur voor de regio

“Het autovrije centrum biedt een unieke kans voor een stukje spektakel, dat meteen ook het startschot van ons nieuwe cultuurseizoen zal inluiden”, zegt Kasper Verhelst van De Spil. “Het veertienkoppige Franse gezelschap L’Homme Debout brengt hun reus Vénus naar Roeselare. Een primeur voor onze regio. De reus is acht meter hoog en wandelt zondag om 20.15 uur van De Munt via de Grote Markt en de Ooststraat naar het Stationsplein. De reus houdt vier keer halt en vertelt in vier delen een verhaal over vluchten, dat ook het thema is van De Tuin der Lusten dit jaar.”

Een voorsmaakje van de reus ‘Vénus’ op een eerder optreden in Chalon-sur-Saône:

Tuin Der Lusten

Los van dat spektakel valt er doorlopend nog heel wat te beleven. De Tuin Der Lusten slaat al op zaterdag om 17 uur de tenten op het Stationsplein op. Op het programma staan optredens en fairtradegerechtjes. Koffie en water zijn op het openluchtfestival trouwens gratis. Op zondag wordt de Tuin Der Lusten vergezeld van een mobiliteitsmarkt waarop verschillende partners vertegenwoordigd zijn. Onder andere de Fietsersbond, Eco-Vélo, busbouwer VDL, De Lijn, Fluvius en de politie bemannen er tussen 13 en 18 uur verschillende standjes. Nog op zondag is er op het De Coninckplein een ontdekkingsfestival. Om 12 uur is er een picknick in het gras, gevolgd door activiteiten voor het gezin. Er zijn doorlopend volksspelen en kindergrime, maar ook workshops knutselen, tai chi, djembé en kinderyoga staan op het programma.

Wie zondag toch met de auto naar het centrum komt, kan parkeren aan de Munt, de Moermanparking, de Wallenparking, B-Parking en De Spil. Binnen de autovrije zone rijden gratis fietstaxi’s en paardentrams.