Restorecensie. ‘t Heerenhuys CDR

07 juni 2019

08u52 0 Roeselare Van een hamburgerkraam over een frituur naar een eigen brasserie in een pand dat beschermd is als bouwkundig erfgoed. Dat is het unieke verhaal van de zaakvoerders van ‘t Heerenhuis langs de Diksmuidsesteenweg. Maar hebben de uitbaters die omschakeling goed verteerd? Wij namen de proef op de som.

't Heerenhuis is gevestigd in een wondermooie burgerwoning uit het interbellum. De zaak is vlot bereikbaar en er is een ruime parking. De eerste indruk die ’t Heerenhuys maakt, is alvast erg goed. Jammer vonden we het wel dat de klanten niet via de voordeur, maar langs achter binnen moeten. Maar de joviale, no-nonsense ontvangst maakt veel goed. We mogen zelf een plaatsje kiezen in wat wellicht ooit het chique salon van de woning was. De originele grandeur is wat verdwenen doordat het bladgoud en de muurschilderijen intussen overschilderd werden, maar er zijn nog details genoeg waar je je even kan aan vergapen. Bijzonder leuk vonden wij het dan ook toen de zaakvoerder onze interesse in het gebouw opmerkte en een woordje uitleg gaf over het pand.

Lekkerste veggiepasta

Maar over naar de essentie: het culinaire. We startten met een aperitief, een gin-tonic (10,50 euro) en een kirr royal (6,20 euro) en krijgen een hapje van het huisje aangeboden. Ondertussen maken we een keuze uit het uitgebreide menu. Liefhebbers van de Vlaamse keuken, huisgemaakte hamburgers en tapas vinden er zeker hun gading. Als voorgerecht opteren wij voor het duo van kaas- en garnaalkroketjes (13 euro) en escargots (9 euro). Op beide gerechtjes valt niets aan te merken. Over de hoofdgerechten zijn we lovend. De steak tartare (20 euro) is verser dan vers en een bijzonder ruime portie, terwijl de vegetarische pasta (14 euro) een plaatsje in de top drie van lekkerste veggiepasta’s ooit krijgt. Afsluiten doen we met een frisse panna cotta (5 euro) en een French coffee (8 euro) volgens de regels van de kunst.

Samengevat: Voor een eerlijke brasseriekeuken met een correcte prijs-kwaliteitverhouding ben je bij ’t Heerenhuys aan het juiste adres.

Brasserie ’t Heerenhuys is geopend van dinsdag tot en met zondag, telkens van 11.45 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur.

’t Heerenhuys

Diksmuidsesteenweg 132

8800 Roeselare

051/62.34.68

Comfort: 7/10

Eten: 8/10

Bediening: 7/10

3,5 sterren