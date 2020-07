Restorecensie Mooma: Pure gerechten bomvol smaak

Roeselare

Mooma is het geesteskind van Luc Casier en Anje Vanryckeghem. Twee jaar geleden openden ze hun restaurant in de Gaaipersstraat. Huiselijkheid, kleinschaligheid en seizoensproducten van kleine leveranciers zijn volgens hun website bepalend voor hun concept. Wij namen de proef op de som en concludeerden dat Mooma een meer dan aangename culinaire verrassing is, ook voor vegetariërs. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.