Restorecensie Brasserie Flandria: trendy, jong en klassiek tegelijk

Roeselare

Net geen vijftig jaar nadat in de Kermisstraat Garage Flandria de deuren opende, vormden de broers Louis (21) en Jan-Willem Pauwelyn (24) de showroom van de autogarage in 2017 om tot een hippe brasserie, waar verleden en heden elkaar ontmoeten. Niet alleen in het interieur, maar ook op de kaart. We namen de proef op de som en trokken naar Brasserie Flandria. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.