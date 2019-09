Restauratiewerken aan koetshuis en duiventoren aan Kasteel van Rumbeke CDR

25 september 2019

10u35 16 Roeselare De BAAV, de beroepsvereniging van autobus en autocarondernemers, plant dit jaar nog restauratiewerken aan de duiventoren en het vroegere koetshuis van het Kasteel van Rumbeke in provinciaal domein Sterrebos.

De BAAV kocht het kasteel en de bijhorende gebouwen begin het millennium. Het kasteel, het poortgebouw en de vroegere stallen werden al in ere hersteld en nu komen ook de laatste gebouwen, aan de kant van de Moorseelsesteenweg aan bod. “Het dak van het koetshuis en de duiventoren zijn zo lek als een zeef”, weet penningmeester Marc D’Eigens van BAAV. “Er moet dringend iets gebeuren, want het gaat om een beschermd monument. Het is belangrijk voor het behoud dat dit waterdicht is. We hebben een vergunningsaanvraag ingediend en hopen de werken nog dit jaar te kunnen uitvoeren. De pannen gaan van het dak, de kepers worden hersteld waar nodig, er komt een onderdak en dan gaan de pannen er weer op. Het gaat om werken die in een goeie week te klaren zijn en geen impact zullen hebben op de horecazaak in het koetshuis. Voor de rest zijn de gebouwen nog in goeie staat. Vermoedelijk zullen die pas over tien tot vijftien jaar grondig aangepakt moeten worden.”