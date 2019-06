Restauratie van de reuzen, een stripverhaal en een nieuwe reus. Reusselaere heeft volop plannen maar zoekt helpende handen Charlotte Degezelle

13 juni 2019

14u23 0 Roeselare Reusselaere, het genootschap dat de Roeselaarse reuzenfamilie drie jaar terug van de ondergang redde, is klaar om een versnelling hoger te schakelen. Tijdens de opening van de Batjes op vrijdag 21 juni zullen de vrijwillige reuzenduwers zich voor het eerst vertonen in een gloednieuwe outfit. Daarnaast maakt het genootschap plannen om enkele reuzen te herstellen, willen ze de jeugd warm maken voor de reuzentraditie via een stripverhaal en een scholenwedstrijd en zijn er zelfs voorzichtige plannen voor een nieuwe reus. Maar om dit alles te realiseren, heeft Reusselaere hulp nodig.

Roeselare telt 17 stadsreuzen. Het gaat om een traditie die teruggaat tot in 1891 met stamouders Rolarius en Carlotta Vulgo. Veel Roeselarenaars dragen de reuzen in hun hart, maar toch raakten ze in de jaren 2000 in ongebruik. Tot de Stad samen met het genootschap Reusselaere in 2016, exact 125 jaar na de geboorte van Rolarius, de reuzen letterlijk en figuurlijk van onder het stof haalde. Sindsdien is de reuzenfamilie met de regelmaat van de klok opnieuw in het straatbeeld te zien. “We zijn er, met de volle steun van het stadsbestuur, inderdaad in geslaagd om onze Roeselaarse reuzen, een waardevol stukje erfgoed, van de ondergang te redden”, vertelt John Huvaere, bezieler van Reusselaere. “Maar het blijft geen evidentie. Zo blijven we een vereniging van vrijwilligers en is ook de thuishaven van de reuzen in de Stedelijke Werkplaatsen niet ideaal.”

Toch blijven Huvaere en de zijnen volharden. “Want een dergelijke grote reuzenfamilie is echt een unicum”, zegt John. Met de opening van Batjes op vrijdag 21 juni tekent Reusselaere op de Grote Markt present met wellicht de voltallige reuzenfamilie. “En de reuzenduwers zullen een nieuwe outfit dragen”, gaat John verder. “Tot nu toe droegen we een T-shirt #VANRSL of een oude, blauwe boerenkiel. Maar dat was een beetje Bokrijkachtig. Voortaan willen we echt als groep die mee is met z’n tijd naar buiten komen door een polo en een jas te dragen met het logo van de stad en van Reusselaere.” En dat is pas een begin want Reusselaere heeft plannen om de reuzentraditie opnieuw steviger te verankeren in de stad.

In eerste instantie gaat hun aandacht uit naar de bestaande reuzen. “Die zijn niet allemaal meer in opperbeste staat. Vooral hun kledij. Die bleekt af en door de ouderdom wordt de stof zwak. We hebben al contact met een stoffenhandelaar die bereid is om ons gratis authentieke stof te leveren, maar we zoeken nog mensen die vaardig zijn met naald en draad”, aldus Huvaere. Daarnaast wil Reusselaere de reuzenfamilie graag uitbreiden met een nieuwe reus. “We hebben hiervoor verschillende ideeën. Waarom bijvoorbeeld geen Jempi Monseré-reus realiseren? Of eenzelfde onderstel met meerdere kampioenen die onze stad rijk is? Maar ook hiervoor hebben we hulp nodig en iedereen met creatieve ideeën mag zich melden.” Tot slot wordt altijd gezegd dat de jeugd de toekomst is. Ook zij moeten dus warm gemaakt worden voor de reuzenfamilie. “Want op vandaag zijn de reuzen vooral nostalgie en dus populair bij een iets ouder publiek. Ze moeten aantrekkelijker worden, ook voor de jeugd”, oordeelt Huvaere. “Vorig jaar ging basisschool De Mozaïek al aan de slag om zelf een schoolreus te maken. Dat is pas een begin want we willen graag een wedstrijd opzetten tussen de Roeselaarse scholen omtrent het maken van een reus. Hieraan willen we een stoet koppelen met de gemaakte reuzen. Daarnaast zijn er ook voorzichtige plannen voor een stripverhaal want elke Roeselaarse reus heeft z’n eigen verhaal.”

Iedereen die zich op de één of andere manier wil engageren om de Roeselaarse reuzen vooruit te helpen, kan contact opnemen via john.huvaere@gmail.com.