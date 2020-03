Restaurateurs positief over eigen afhaal- en leverinitiatieven: “We gaan er niet rijk van worden, maar we maken mensen gelukkig en zijn bezig” Charlotte Degezelle

24 maart 2020

12u59 8 Roeselare De takeaway- en deliverymogelijkheden die in tijden van strikte coronamaatregelen werden opgezet door de Roeselaarse restaurants zijn vandaag vooral een succes in het weekend. Uit een steekproef blijkt bovendien dat de creatieve restaurateurs vooral initiatief nemen om hun dagen te vullen en hun klanten te helpen. Voor de centen moeten ze het niet doen.

Om de coronacrisis te bedwingen zijn alle Belgische horecazaken dicht sinds vrijdagavond 13 maart om middernacht. Heel wat Roeselaarse restaurateurs pakten onmiddellijk uit met takeaway- en deliverymogelijkheden om hun klanten toch te kunnen bedienen. Ondertussen zijn we anderhalve week verder. Hoe evalueren de restaurateurs hun eigen initiatief?

Saint-Georges

Nancy Depauw en Goran Djordjevic van restaurant Saint-Georges zijn heel tevreden met hoe alles verloopt. In hun zaak langs de Wallenstraat kan je dagelijks allerhande gerechtjes bestellen en afhalen, en Nancy levert ook aan huis. “De eerste drie dagen na de sluiting liepen we met ons hoofd tegen de muur”, vertelt Nancy. “We zijn zo gewoon om dagelijks 15 uur te werken en plots stuikte alles ineen.”

Een traiteurdienst bleek het antwoord. “Goran is chef en kan zich op die manier uitleven in de keuken, terwijl ik mensen ontvang die hun bestelling komen oppikken en aan huis lever. De eerste dagen moest alles wat op gang komen, maar het weekend was top en de reacties zijn heel positief. 80% van de bestellingen komen van vaste klanten. Rijk zullen we er niet van worden, maar dat is nooit de bedoeling geweest. Wat telt is dat wij bezig zijn en mensen kunnen helpen. Zeker zondag hebben wij in het restaurant een eerder ouder publiek. Toen serveerde ik velen van hen geen gerechtjes aan tafel, maar aan de voordeur. Het doet zo’n deugd dat we mensen zo kunnen helpen. En tegelijkertijd weet ik ook dat zij straks, als we de deuren weer mogen openen, de eerste zullen zijn die een tafeltje reserveren.”

San Marco

Ook Jan Leveugle van restaurant, pizzeria en tearoom San Marco in de Ooststraat verlegde zijn focus naar takeaway en delivery. Werkelijk alle gerechten die op de kaart staan, worden bereid op aanvraag. “Op weekdagen zijn de middagen moeilijk, maar we volharden”, zegt hij. “’s Avonds is het beter en in het weekend zelfs goed. We proberen op onze manier te verdienen wat mogelijk is, maar alleen voor de centen moet je het zeker niet doen. Maar het gaat om liefde voor het vak en de mogelijkheid om nog eens iemand te zien, natuurlijk met respect voor de regels van social distancing.”

Jan ziet veel nieuwe gezichten en dat geeft hem hoop voor de toekomst. “Als we hen nu in de watten leggen, komen zij hopelijk straks als we de zaak opnieuw mogen openen ook langs.”

Gastro Henri

Bij Gastro Henri langs de H. Horriestraat kan je na bestelling terecht om een wekelijkse lunchmenu, diverse suggesties van de chef of een culinaire weekendformule af te halen. “Vooral de weekendformule loopt goed”, aldus zaakvoerder Jonas Aenout. “In de week is het nog wat zoeken, maar deze week is alvast beter dan de vorige. Wij zijn vooral met de afhaalservice gestart om bezig te zijn, en omdat we ons een beetje verplicht voelen. Ons restaurant ligt pal in het centrum waar ook wel wat oudere mensen wonen. Zij vormen momenteel een groot deel van ons publiek, maar er zijn ook vaste klanten die van verder komen en ons een hart onder de riem willen steken door een bestelling. Het moeilijkste is het feit dat er geen einddatum is voor de maatregelen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat stilstaan synoniem is voor achteruitgaan en dus doen we gewoon verder.”