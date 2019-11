Restaurantrecensie: d’Hofstee toont potentieel en heeft de 12/20 in Gault&Millau dit jaar zeker verdiend Redactie

19 november 2019

12u01 0 Roeselare Sinds mei 2018 staat de jonge generatie aan het roer van d’Hofstee. Michael Decruw nam het restaurant in de Claeyssensstraat over van zijn ouders en gaf de zaak zijn eigen twist. Daar werd hij enkele weken geleden voor beloond. Voor het eerst dook d’Hofstee op in de culinaire gids Gault&Millau met een 12/20. Tijd om zelf eens te gaan proeven.

Michael Decruw was amper 3 jaar toen zijn ouders Eddy Decruw en Angela Kelly in 1997 d’Hofstee overnamen en ging er na zijn opleiding aan Ter Duinen in de keuken werken. In 2015 waagde hij samen met Gilles Sierens zijn kans in het vtm-programma ‘Mijn Pop-up restaurant!’. Na één ronde moesten ze al inpakken, maar sinds mei 2018 tonen ze wat ze in hun mars hebben in d’Hofstee. Toen al liet Michael optekenen dat hij het restaurant een niveau hoger wou tillen en zie: de erkenning door Gault&Millau is alvast binnen.

Dat was voor ons het teken om eens langs te gaan in het restaurant te midden de Beverse akkers. We werden bijzonder joviaal ontvangen door Gilles. We mochten een plaatsje uitkiezen in de zaal, die er precies uitziet zoals de naam van het restaurant doet vermoeden. Rustiek door de houten balken, maar met een modern tintje met de nieuwe verlichting en gezellig dankzij de knisperende open haard, waarop ook gegrild wordt.

Als aperitief kiezen we voor een gin-tonic met Poppies Gin (11,50 euro) en de aperitief Maison (8 euro). Vooral die laatste is verrassend. Gilles verklapt dat de basis ervan huisgemaakte vlierbloesemsiroop is en toont meteen dat ze de boodschap dat mijn tafelgenoot vegetariër is goed begrepen hebben door twee afzonderlijke amuses te serveren. Geen stukje hazenpaté voor hem, maar een zalfje van knolselder met geroosterde paprika. Zijn duim gaat goedkeurend de hoogte in. Als voorgerecht kies ik voor de garnaalkroketten (12 euro) . Mijn tafelgenoot informeert of kaaskroketten een optie zijn. Het worden kaasballetjes (6 euro) in de plaats. Beide worden sober, op een slaatje geserveerd en doen qua smaak vermoeden dat ze huisgemaakt zijn.

Verder dan naar het hoofdgerecht. Speciaal voor mijn tafelgenoot bereidt de chef tagliatelli provençale (15 euro), een gerecht dat anders niet op de kaart staat. Die mist wat kruiding. Zelf koos ik voor de Simmental Ribeye uit Zwitserland met champignonsaus en frietjes (30 euro). Hier zit de kruiding van het vlees wel goed, de frietjes zijn perfect, maar de saus mist wat punch. Afsluiten doen we met een Irish coffee en crème brûlée, die beiden volgens de regels van de kunst bereid waren.

Samengevat is d’Hofstee zeker een restaurant met potentieel. Michael en Gilles zijn nog prille twintigers en zullen ongetwijfeld nog verder groeien in hun stiel. De 12/20 in de Gault&Millau is verdiend en door hier en daar nog een tandje bij te steken moet een extra puntje haalbaar zijn.

Adres:

Restaurant d’Hofstee

Claeyssensstraat 13

8800 Beveren

051/25.10.78

www.hofstee.be

Prijzen:

Voorgerecht: 6-17 euro

Hoofdgerecht: 18-48 euro

Nagerecht: 7-9 euro

Openingsuren:

Dinsdag: 18 - 21 uur

Woensdag: 12 - 14 uur en 18 - 21 uur

Donderdag: 12 - 14 uur en 18 - 21 uur

Vrijdag: 12 - 14 uur en 18 - 21 uur

Zaterdag: 18-21 uur

Zondag: 12-14 uur

Onze score:

Eten: 7/10

Bediening: 9/10

Comfort: 8/10