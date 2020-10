Restaurant Suurplas serveert beste steak van West-Vlaanderen Valentijn Dumoulein

05 oktober 2020

12u25 0 Roeselare Restaurant Suurplas uit Roeselare is tot West-Vlaamse winnaar uitgeroepen van de wedstrijd De Beste Steak van België.

De organisatoren van De Beste Steak van België willen met het initiatief de Belg stimuleren om bewust te kiezen bij het eten van een steak. Hun doel volgen de site: de doorsnee vleesliefhebber helpen om die perfect gebakken steak in combinatie met de juiste sfeer en een eerlijke prijsverhouding te vinden. Ze bezochten daarvoor ruim zeventig zaken over heel het land. Voor onze provincie schoot restaurant Suurplas op het Polenplein in Roeselare dus de hoofdvogel af. De recensent van dienst besprak er de entrecôte van het Spaanse runderras Rubia Gallega. “Die was geweldig qua smaak. Niet enkel had de chef de steak perfect saignant gebakken, hij was ook nog eens perfect afgekruid en op mooie wijze gepresenteerd” ,klinkt het.

Creatief slaatje

Zaakvoerder Dominiek Daeninck en zijn vrouw Sabine Wancour zijn verheugd met de bekroning. “We kregen ook complimenten voor de sfeer en bediening, net als voor onze vers bereide champignonsaus”, reageert hij. Ons slaatje vonden ze creatief, omdat we er veel groentjes in stoppen, van lenteui tot asperges. We letten wel op de details en dat heeft ons hier zeker geholpen.” Het restaurant wil in januari de zaak in een nieuw kleedje stoppen en het aantal plaatsen van 50 naar 30 brengen. “We gaan ook met een beperktere kaart werken en ons focussen op enkele klassiekers, maar dit geeft ons alvast moed om zeker de steak op de kaart te laten staan”, aldus Dominiek.