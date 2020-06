Restaurant Merl’o verkast naar Izegem en wordt Maison Noire: “Het voelt een beetje als thuiskomen” Charlotte Degezelle

10 juni 2020

13u07 6 Roeselare Bert Coopman (29) en Deborah Naert (30) sluiten eind augustus Restaurant Merl’O aan het Roeselaarse de Coninckplein. Vervolgens verhuizen ze richting Izegem waar ze langs de Lendeleedsestraat 108, schuin tegenover de site van de gesloopte Sint-Rafaëlkerk, volop een pand aan het verbouwen zijn. In het najaar willen ze daar een gloednieuw restaurant openen met de nieuwe naam Maison Noire.

Toen Bert Coopman en Deborah Naert drie jaar geleden hun restaurant Merl’o openden in de Conincklijke Passage, dachten ze dat ze gebeiteld zaten voor jaren met hun foodsharing concept. “Maar vorig jaar kregen we van onze huisbaas plots de boodschap dat hij het pand dat wij huren graag wil verkopen”, vertelt het koppel. “Een schok, want wij hadden nooit gedacht dat we hier maar drie jaar van leren, evolueren en amuseren zouden beleven.” Maar het koppel bleef niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar een andere stek. “Eerst zochten we in Roeselare want het leek ons logisch om onze zaak verder te zetten waar we die opgestart hadden, maar we vonden hier niets dat binnen ons plaatje paste.”

Meer dan foodsharing

Uiteindelijk keken Bert en Deborah over de stadsgrenzen en verzeilden ze in Izegem. Niet onlogisch want Bert werkte jarenlang in verschillende Izegemse horecazaken. Beiden woonden ook een tijd in de Pekkersstad. “Ons oog viel op een woonhuis langs de Lendeleedsestraat 108, schuin tegenover waar de Sint-Rafaelskerk gesloopt werd. We waren snel overtuigd want in tegenstelling tot hier in Roeselare hebben we er een terras die aan het restaurant paalt, de nodige parkeergelegenheid en ook de kans om een versnelling hoger te schakelen. Ons foodsharingconcept van in Merl’O verhuist mee, maar we gaan straks ook een reeks à la carte gerechten en seizoenssuggesties aanbieden. In Izegem zullen we trouwens ook zowel ’s middags als ’s avonds geopend zijn.”

De verbouwingen aan het pand zijn volop aan de gang. We durven nu al stellen dat het een beetje voelt als thuiskomen

Nieuwe naam

Het nieuwe restaurant krijgt de naam Maison Noire, een verwijzing naar zowel het huiselijke karakter dat het duo aan de zaak wil geven als naar de zwarte accenten die in het interieur gaan opduiken. “De verbouwingen aan het pand zijn volop aan de gang en we durven nu al stellen dat het een beetje voelt als thuiskomen. Maar natuurlijk is het ook wel met pijn in het hart dat we Roeselare en onze vrienden en klanten hier verlaten. Maar de start in Izegem voelt voor ons als een logische volgende stap. We zijn al een jaar met dit project bezig, maar de coronacrisis zorgde voor de nodige obstakels en vertragingen. Maar gelijktijdig bood de verplichte sluiting ons ook kansen. Natuurlijk hadden we veel liever Merl’O geopend, maar de voorbije maanden hebben we volop meegewerkt met de werkmannen.”

Merl’O heropent op donderdag 11 juni voor het eerst opnieuw de deuren. “We verliezen ongeveer één derde van onze capaciteit door de maatregelen, maar vliegen er met volle goesting weer in. We zijn hier nog open tot eind augustus en dit op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. De overige tijd willen we investeren in de werf en de opbouw van onze nieuwe zaak. Maison Noire moet de deuren openen in het najaar, wellicht in september-oktober. De cadeaubonnen ven Merl’O zullen uiteraard door nog geldig zijn.”

Voor meer informatie kan je terecht op de website http://www.enjoy-merlo.be.