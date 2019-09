Restaurant De Ooievaar laat je proeven van oude wijnen Charlotte Degezelle

12u45 3 Roeselare Restaurant De Ooievaar viert in 2020 zijn 35ste verjaardag. In al die jaren hebben zaakvoerders Francis Vinckier en Ann Veranneman heel wat wijnen verzameld. Samen met wijnkenner Alain Bloeykens organiseren ze op 2 oktober een avond waarbij je die wijnen kunt proeven.

“Wij hebben in onze kelder nog heel wat wijnen liggen uit onze beginjaren”, zegt Francis. “In die tijd bestelden klanten vooral wijnen van de kaart. Maar rond de eeuwwisseling zagen we de opkomst van menuwijnen. Steeds vaker koos men voor menu’s met bijpassende wijnen. Onze kaartwijnen bleven liggen, maar staan nog op de kaart zonder dat we de prijs ooit hebben verhoogd.”

Dat zette Francis en Ann aan het denken. “Ongetwijfeld zijn er velen die hun oude(re) kwaliteitswijn koesteren, maar tegelijkertijd willen weten of deze nog zijn volle waarde behouden heeft en vooral nog lekker is. Net daarom spraken we wijnkenner Alain Bloeykens aan. Hij komt op woensdag 2 oktober vanaf 18.30 uur naar De Ooievaar voor een gezellige avond met oude wijnen als rode draad. Het idee is dat we een blinde degustatie organiseren. Iedereen die nog minstens twee flessen van dezelfde rode wijn van het jaar 2000 of ouder heeft, kan zich inschrijven. Alain Bloeykens zal uit de ingeschreven wijnen een selectie maken. Tijdens de avond zelf, haal ik als opwarmertje zelf een wijn uit onze kelder. Afsluiten doen we met enkele gerechtjes en koffie.”

Deelnemen kost vijftig euro. Meer info en inschrijven op www.restaurantdeooievaar.be.