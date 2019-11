Restaurant Boury klimt naar top met 17,5 op 20 in Gault&Millau d’Hofstee uit Beveren is de enige nieuwkomer uit de regio Charlotte Degezelle

04 november 2019

16u48 2 Roeselare Restaurant Boury blijft de culinaire ladder verder beklimmen. Dit jaar kregen Tim Boury, Inge Waeles en hun team er een half puntje bij en mogen ze zich ‘New on The Top’ noemen met een indrukwekkende score van 17,5 op 20. Daarnaast is d’Hofstee in Beveren de enige nieuwkomer in de gids, met een score van 12 op 20. In totaal zijn 12 restaurants uit de regio opgenomen in de Gault&Millau-gids, vier zaken zijn verdwenen.

Restaurant Boury is door Gault&Millau uitgeroepen tot New on The Top. Het is de enige West-Vlaamse stijger in het segment van de toprestaurants en bovendien mag chef Tim Boury zijn zaak voortaan het tweede beste restaurant van West-Vlaanderen noemen. De culinaire gids beloont Tim en z’n team dit jaar met een score van 17,5 op 20. Dat is een half puntje meer dan vorig jaar en maar een half puntje minder dan De Jonkman in Brugge dat met 18 op 20 het beste restaurant van de provincie is. “Dit is een schitterende verrassing”, reageert Tim Boury. “Ik ben supertevreden. Dit is een belangrijke erkenning voor het harde werk dat we met het hele team leveren. We werken helemaal niet voor de scores of de sterren, maar voor onze gasten die komen en hopelijk blijven komen naar het restaurant. Maar een dergelijke score zet je natuurlijk wel in the picture.”

Topchef

De liefde tussen Gault&Millau en Boury is trouwens al langer dan vandaag groot. Amper een jaar nadat Tim en Inge hun zaak openden, beloonde de culinaire gids hen al met een 14 op 20. In 2013 werd Tim uitgeroepen tot Jonge Topchef en kreeg het restaurant een 16 op 20. Een jaar later kregen ze nog een punt extra en in 2016 kreeg Tim de titel van Topchef van het jaar 2017.

Opsteker

Naast Restaurant Boury staan er nog 11 restaurants uit de regio in de Gault&Millau Beluxgids 2020. Ook het keukenteam van d’Hofstee in Beveren heeft iets te vieren. Het restaurant langs de Claeyssensstraat is voor het eerst opgenomen in de culinaire gids en krijgt een score van 12 op 20. Een mooie duw in de rug van Michael Decruw, die vorig jaar het restaurant overnam van zijn ouders. “Dit is een mooie opsteker”, reageert Michael. “Ik heb er altijd van gedroomd om in de Gault&Millau te staan en dat me dit in amper één jaar gelukt is, is heel mooi. Ik heb altijd bewust gekozen voor een simpele en eerlijke keuken en die wordt blijkbaar echt gesmaakt. Mijn inspanningen om d’Hofstee als restaurant op de kaart te zetten worden gesmaakt.” Maar doet een 12 op 20 ook dromen van meer? “Ooit een 13 op 20 scoren zou super zijn, maar hoger moet die score niet worden, want restaurants met 14 op 20 of meer zijn toch van een ander kaliber. Ik vind het vooral belangrijk om opgenomen te zijn in de gids en vermoed dat dit voor extra klanten zal zorgen.”

Andere toppers

De andere toppers uit de Mandelstreek zijn La Durée (16/20) in Izegem, ’t Verschil (14/20) in Gits, Ma Passion (14/20) in Roeselare, het Izegemse De Smaak (14/20), Tafel 10 (13,5/20) in Ruiselede, De Bietemolen (13/20) in Lichtervelde, Villared (13/20) in Izegem, Le Nord (13/20) en De Ooievaar (13/20) in Roeselare en Cuisine Kwizien (12/20) in Zwevezele. Ook enkele restaurants verdwenen uit de gids. Dat geldt voor Sofie’s Choice in Roeselare, dat de deuren definitief sloot, De Witte Merel in Roeselare dat later deze maand sluit maar, waarvan zaakvoerders Sam Swaenepoel en Jolien Olivier begin december de gloednieuwe zaak CRKL openen, het Lichterveldse Goline dat vorig jaar pas voor het eerst opdook in de Gault&Millau en Ter Weyngaerd in Izegem.

De Gault&Millau-gids 2020 ligt vanaf midden deze week in de boekhandel en kost 29 euro. Meer op www.gaultmillau.be. Hoe onze restaurants trouwens scoren in die andere culinaire bijbel, de Michelingids, weten we binnen twee weken. Op onderstaand kaartje kan je zien welke restaurants uit de provincie nog meer in de gids staan.