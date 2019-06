Repair café in De Zilverberg CDR

19 juni 2019

10u57 0

Woonzorg- en dienstencentrum De Zilverberg organiseert op donderdag 27 juni een repair café. Heb je een huishoudtoestel dat niet meer werkt? Moet er een gaatje bij in je riem? Is het slotje van je ketting kapot? Wil je je scharen of messen laten slijpen? Voor dit en zoveel meer kan je tussen 14 en 16.30 uur terecht in De Zilverberg langs de Knokuilstraat waar een team enthousiastelingen proberen de klus te klaren.