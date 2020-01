REO Veiling verkoopt eerste van miljoenen komkommers CDR

17 januari 2020

13u01 4 Roeselare Op de REO Veiling zijn vrijdagochtend de eerste komkommers van het nieuwe teeltseizoen verkocht, vier dagen eerder dan vorig jaar. De primeurs werden aangeboden door Jasper Haghedooren uit Westrozebeke.

De teler kweekt uitsluitend komkommers onder glas en is jaarlijks een van de eersten met Belgische komkommers. “De primeurkomkommers werden op 10 december aangeplant. We beginnen er altijd in deze periode van het jaar aan”, legt Jasper Haghedooren uit. “De primeurkomkommers zijn goed op kleur en hebben een mooie glans.”

De REO Veiling verkocht vorig jaar 36,5 miljoen Belgische komkommers. “In 2009 waren dat er nog maar 19,5 miljoen. We mogen dus spreken van meer dan een verdubbeling in tien jaar”, zegt Martine Ingels, product manager voor komkommer op de REO Veiling. “Deze cijfers bevestigen dat de REO Veiling een toonaangevende rol speelt als het gaat om de afzet van binnenlandse komkommers op de Belgische en Europese versmarkt. Het aanbod is het hoogst van mei tot en met augustus. Dit jaar verwachten we een iets hogere aanvoer tegenover vorig jaar.” Nog tot begin november blijven de komkommers ter beschikking op de REO Veiling.