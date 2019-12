REO Veiling draait opnieuw recordomzet, maar waarschuwt voor bedreigde preiteelt: “We zijn ons tweede grootste paradepaardje uit de tuinbouw aan het kapot maken” Valentijn Dumoulein

30 december 2019

18u28 0 Roeselare De REO Veiling heeft in 2019 opnieuw een topjaar beleefd. Het boekte een recordomzet van meer dan 208 miljoen euro. Dat is 23 miljoen euro meer dan het vorige recordjaar 2018. De tomaat is opnieuw de best verkochte groente. Voor de prei ziet het er minder rooskleurig uit. De veiling waarschuwt dan ook voor de gevolgen van de strengere regelgeving in ons land.

2017 en 2018 waren al absolute topjaren voor de REO Veiling, maar 2019 spant de kroon. “Tomaten zijn voor het tweede jaar op rij de best verkochte groente”, zegt directeur Paul Demyttenaere. “Ze waren goed voor een omzet van 49 miljoen euro – goed voor 57 miljoen verkochte kilo - en doen het daarmee opnieuw beter dan de prei. Die strandt op de tweede plaats en is goed voor 36 miljoen euro omzet. Vorig jaar was dat nog 28 miljoen euro.

Van blad- naar vruchtgroenten

“De omvorming van blad- naar vruchtgroenten die we vijftien jaar geleden hebben ingezet, werpt dus zijn vruchten af. Zo is de komkommer in een paar jaar ook van 10 naar 30 miljoen kilo gegaan. Wat volume betreft, zitten we iets onder het aantal van topjaar 2008. Het volume tomaten is de voorbije jaren verdubbeld, terwijl de serresla is teruggevallen op een derde. De aardbei vervolledigt de top drie van best verkochte producten.”

2019 kende - net als 2018 - een droge en warme zomer en dat had een effect op de prijsvorming. “Al bleef de schade in vergelijking met de vorige jaren al bij al beperkt en konden we vrij goede prijzen in de versmarkt voorleggen.”

Steeds strengere regels

Dat prei zijn koppositie kwijt is en de cijfers blijven dalen, maakt Demyttenaere bezorgd. “De preiteelt is bedreigd. De regelgeving wordt steeds strenger. Ook spinazie en struikbonen hebben daar onder te lijden. Zo legt de overheid gebruik van meststoffen en vloeibare chemische stoffen (zogenaamde fytomiddelen, nvdr) steeds meer aan banden, terwijl de preisector net belangrijk voor ons is. Europa zal steeds meer geneigd zijn prei uit landen als Portugal en Frankrijk in te voeren, met alle gevolgen van dien voor de sector in eigen land. We zijn daarmee ons tweede grootste paradepaardje uit de tuinbouw aan het kapot maken. Ik pleit er dan ook voor om met de overheid samen te zitten. We hebben een voortreffelijk jaar achter de rug, maar op dat vlak duiken er toch donkere wolken aan de horizon op.”

Hydrocultuur

Toch blijft de REO Veiling niet stilzitten en experimenteert ze al met nieuwe technieken. “Zo onderzoeken we nu al hoe we prei met hydrocultuur (kweken van groenten in water waar de nodige voedingsstoffen aan toegevoegd zijn, nvdr) kunnen telen. Dat kan een mogelijke oplossing zijn als de regels zo streng blijven”, besluit de directeur. Tot slot nog even een blik op de export. De helft van alle producten uit de REO Veiling is voor ons land bestemd. Frankrijk staat op de tweede plaats. Die markt groeit van 18 naar 24 procent, Duitsland strandt op 16 procent en daarna volgen Nederland, Spanje, Portugal en de Oost-Europese landen.