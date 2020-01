Renovatiewerken koetshuis, duiventoren en conciërgewoning in provinciedomein Sterrebos volgende week van start: “Brasserie Kasteeltje blijft open” CDR

18 januari 2020

13u22 0 Roeselare De daken van het koetshuis, de duiventoren en de conciërgewoning in provinciedomein Sterrebos zijn zo lek als een zeef en worden vanaf volgende week aangepast. Brasserie Kasteeltje, die in de beschermde bijgebouwen van het Kasteel van Rumbeke gevestigd is, blijft gewoon open. “Er is me gegarandeerd dat de klanten geen enkele hinder zullen ervaren”, aldus Jens Vollens die de zaak samen met Olivier Desmet runt.

De voorbije jaren werden er al heel wat renovatie- en restauratiewerken uitgevoerd in provinciedomein Sterrebos. Van het Kaasterkasteel, over de tuinmuur tot de stallingen. Drie gebouwtjes langs de Moorseelsesteenweg bleven tot nu toe onaangeroerd: het koetshuis, de duiventoren en de conciërgewoning die uitgebaat worden als Brasserie Kasteeltje met bijhorende zaal. “Het is al een tijd dat het hier binnenregent”, vertelt Jens Vollens. “Op het dak van de duiventoren werd zelfs al een zeil gelegd als voorlopige oplossing. Maar zo kan het niet verder. We vroegen de eigenaar, de BAAV zijnde de beroepsvereniging van autobus en autocarondernemers, dan ook om dit aan te pakken. Maar doordat de gebouwen beschermd zijn is dit niet zo evident. Uiteindelijk zijn de nodige vergunningen en subsidies binnen en kunnen de werken volgende week starten.”

In eerste instantie worden er stellingen gezet. “En dat is eigenlijk het enige dat onze klanten zouden mogen merken van de werken. Er is me beloofd dat alle deuren open zullen kunnen en dat het uitzicht op het kasteel vanuit de brasserie ook niet gehinderd zal worden. Ook geluids- en stofhinder zouden niet aan de orde mogen zijn. Meer nog, als we overlast ondervinden door de werken zal men de werkdagen terugdringen tot de sluitingsdagen van de brasserie. Tegen eind april, en dus voor de start van het terrassenseizoen, zou de klus geklaard moeten zijn.”