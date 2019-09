Regus stelt coworkingplekken voor Nationale Thuiswerkdag open VDI

17 september 2019

10u18

Bron: Regus 0 Roeselare Flexwerkaanbieder Regus stelt op donderdag 19 september zijn coworkingplekken in Roeselare, Ieper en Kortrijk gratis ter beschikking voor pendelaars die die dag dichter bij huis willen werken. Wie tijdens deze Nationale Thuiswerkdag in één van de drie West-Vlaamse Regus-centers aan de slag gaat, krijgt er een professionele werkplek en gratis Wi-fi, koffie, water en thee aangeboden.

Tijdens de Nationale Telewerkdag worden werkgevers gestimuleerd om telewerk toe te laten en structureel te organiseren binnen hun bedrijf. Pendelaars kunnen daarom op 19 september gebruikmaken van de coworkingplekken van Regus in hun buurt. Ze kunnen in het Regus Ieper Business Park, het Regus Kortrijk Pottelberg en in het Regus Roeselare Accent Business Park terecht om er in alle rust op een professionele werkplek productief te zijn.

Het aanbod is geldig zolang er beschikbare werkplekken zijn. Er wordt enkel gratis toegang tot de business lounges verleend (incusief koffie, water, thee en wifi), alle bijkomende diensten worden aangerekend.