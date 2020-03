Regionale radiozenders draaien meezingers om mensen te verbinden tijdens coronacrisis CDR

23 maart 2020

08u48 0 Roeselare Radio Bingo (97.4 fm) uit Roeselare, Jess FM (89.9 fm) uit Menen en Radio Kompas (106.3) uit Koekelare slaan de handen in elkaar in de strijd tegen het coronavirus, maar ook voor het verbinden van mensen met muziek.

De drie regionale radiostations zullen vanaf vandaag, maandag 23 maart, telkens om 20.30 uur een tweetal songs draaien die de luisteraars kunnen meezingen. “We realiseren ons meer dan ooit hoe belangrijk het is om verbonden te blijven met elkaar en willen dan ook graag de mensen via muziek met elkaar verbinden in deze moeilijkere tijden”, zegt Andy Degryse, communicatieverantwoordelijke van Radio Bingo. “Bovendien willen we de zorgverleners bedanken voor hun inzet door luisteraars te laten meezingen.”

Luisteraars kunnen suggesties doorsturen aan de radiostations. Daarnaast blijven Bingo, Jess FM en Kompas ook de komende weken veel regionale informatie brengen over de coronamaatregelen die worden genomen door bijvoorbeeld gemeentes en andere overheden.