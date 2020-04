Recyclageparken MIROM heropenen onder strikte maatregelen CDR

02 april 2020

Vanaf 7 april mogen de recyclageparken opnieuw hun deuren openen voor strikt noodzakelijke afvoer van afvalstoffen. Bij afvalintercommunale MIROM zullen er mogelijks hier en daar aangepaste openingsuren zijn, maar bezoekers zullen al zeker tien richtlijnen moeten volgen. Zo zal er maar een beperkt aantal aantal bezoekers op het park toegelaten worden om de regels van de social distancing te respecteren. Het aantal is afhankelijk van de grootte van het park. Is de wachtrij te lang, dan kan het zijn dat je op een later moment moet terugkomen. Om de eerste grote toeloop te beperken, zullen enkele gemeenten werken met een reservatiesysteem of op wijkniveau. Het aangeleverde afval moet op voorhand gesorteerd worden want de bezoektijd wordt beperkt. Er zullen geen producten zoals afvalzakken, stickers of compostvaten verkocht worden en je moet in de wagen blijven zitten tot je je afval mag lossen. Ook bezoekers die met de fiets of te voet naar het containerpark trekken, moeten aanschuiven in de wachtrij. Vermijd tijdens je bezoek contact met je gezicht en was je handen grondig bij thuiskomst en respecteer steeds minstens 1,5 meter afstand tussen personen. Er wordt verwacht dat je alleen naar het recyclagepark trekt en hulpmateriaal om te lossen dien je zelf mee te brengen. Asbestcement zal niet gelost kunnen worden en tot slot is het belangrijk om steeds de richtlijnen van de parkwachters te volgen.