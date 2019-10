Recyclageparken dicht CDR

30 oktober 2019

Alle recyclageparken van afvalintercommunale Mirom zijn op vrijdag 1 november, Allerheiligen, gesloten. Dat is ook het geval op zaterdag 2 november, behalve voor de parken in Roeselare en Rumbeke. Die zijn dan zoals gewoonlijk op zaterdag open van 9 tot 16 uur. Ook op maandag 11 november zijn alle recyclageparken dicht. Op vrijdag 15 november kan je niet terecht op de parken in Staden en Lichtervelde.