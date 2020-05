Recreatieve sportterreinen en skatepark weer open Charlotte Degezelle

20 mei 2020

16u02 0 Roeselare Stad Roeselare volgt de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad strikt op en opent opnieuw een aantal sportterreinen. Tegelijk roept ze de inwoners op om met veel gezond verstand verantwoordelijkheid te nemen om dit zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

Sporten in open lucht kan weer volgens de maatregelen van de veiligheidsraad. In het Hemelvaartweekend opent de stad opnieuw haar pleintjes met sportinfrastructuur. Zo zullen er een 40-tal recreatieve pleinen van de stad terug opengesteld worden voor gebruik. “Aan het gebruik van de terreinen zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, zoals bepaald door de nationale veiligheidsraad. We rekenen op de verantwoordelijkheid en burgerzin van de gebruikers om de maatregelen correct op te volgen. Als geheugensteuntje plaatst de stad bij elk pleintje nog eens de geldende maatregelen”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). Een overzicht van de sportpleinen die terug opengaan is hier beschikbaar.

Vinkenzetters

Het gebruik van speeltuigen en fitnesstoestellen in de Roeselaarse parken en pleintjes wordt om hygiëne- en ontsmettingsredenen nog niet toegelaten. Vinkenzetters kunnen daarentegen wel opnieuw hun hobby uitoefenen, maar nog niet in competitieverband. Enkele vinkenclubs organiseren tijdens het Hemelvaartweekend een eerste proefzetting. Tot slot heropent ook het skatepark op de Trax-site vanaf donderdag 21 mei. Hiervoor moet gereserveerd worden via http://inschrijvingen.roeselare.be. Geen reservatie betekent dus geen toegang tot het park. Er is toezicht om alles in goede banen te leiden.