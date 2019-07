Record: vrijdag 13 baby’s geboren op één dag in AZ Delta (en donderdag zagen er ook al 9 het levenslicht) Charlotte Degezelle

01 juli 2019

16u33 13 Roeselare Ongezien in AZ Delta. Afgelopen vrijdag kwamen dertien baby’s, waaronder een tweeling, ter wereld op één dag. Een record. Een dag eerder zijn bovendien ook al negen kindjes geboren. Het was dus alle hens aan dek op de kraamafdeling van campus Brugsesteenweg.

Het team van de kraamafdeling van AZ Delta zal 28 juni 2019 niet snel vergeten. Nooit eerder waren er zoveel babykreetjes te horen in de materniteit. “En net op een moment dat ons team niet voltallig was door ziekte. Donderdag waren er al negen bevallingen en vrijdag werden dan nog eens dertien baby’s geboren, het hoogste aantal op één dag”, vertelt vroedvrouw Hanne De Decker. “Gelukkig konden we rekenen op de hulp en flexibiliteit van andere teams om bij te springen.”

“Onder andere mensen van de spoed en de dienst Orthopedie sprongen in de bres”, valt Melissa Windels van de communicatiedienst in. “Werkelijk iedereen, tot de poetsvrouwen toe, heeft vrijdag met plezier wat langer gewerkt om de mama’s zo goed mogelijk te kunnen opvangen en begeleiden.”

Warme weer mogelijke verklaring

Naast een tekort aan handen, kampte de materniteit ook plots met plaatsgebrek. “We hebben ruimte voor 24 mama’s en hun baby”, weet Melissa. “Normaal is dat voldoende, maar nu zaten we in twee dagen al bijna aan dat aantal.” Enkele dagen na de babyboom stellen alle mama’s en kindjes het goed. “Er werden vrijdag tien jongens en drie meisjes geboren, waarvan drie kindjes nog even op neonatologie verblijven”, weet Hanne. “De meeste kindjes zijn zelfs al naar huis.”

Een verklaring voor het grote aantal geboortes is er niet. Het warme weer kan mogelijk een invloed hebben. “Tijdens een zwangerschap is het belangrijk voldoende water te drinken. Als je te weinig water drinkt, kunnen er sneller voorweeën optreden, waardoor de kans op een vroeggeboorte toeneemt. Al denken we dat het grote aantal bevalling op één dag eerder toeval was.”