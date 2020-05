Reclamebladuitgever lanceert postkaarten met foto’s van zomers Geitepark Charlotte Degezelle

18 mei 2020

13u33 0 Roeselare Lode Baele, drijvende kracht achter het Roeselaarse reclameblad Respons en het Roeselaarse Bonnenboekje, moet zich door de coronacrisis professioneel heruitvinden. De advertentiemarkt kreeg een stevige dreun, maar om toch wat geld in het laatje te brengen lanceert Lode nu een postkaartenreeks, met foto’s die hij maakte in het Roeselaarse Geitepark.

Het postkaartenverhaal van Lode startte enkele weken geleden met een uit de hand gelopen Facebookchallenge. Een door hem gemaakte foto van de Kop van de Vaart kreeg honderden likes wat leidde tot een eerste postkaart. “Dat kaartje krijgt heel wat bijval en zette me aan het denken”, vertelt Lode. “De coronacrisis treft me hard in de portemonnee. Het ziet er voor mij als uitgever van een reclameblad niet bijster goed uit. Ik ben er deze maand wel in geslaagd om een Respons op de markt te brengen door onder meer de inbreng van één handelaar met 12 pagina’s, maar voor juni wordt het weer keihard zoeken omdat de Batjes ook niet doorgaan. De juli-editie is ook al geschrapt, doordat de TBR Rallysprint geannuleerd is en daarmee ook hun extra katern. Ook het Bonnenboekje moest ik uitstellen tot september. Dit doordat de stad in het kader van hun relanceplan zelf zoiets lanceert dat gratis is voor de handelaars. Ik wil hen hierbij niks in de weg leggen.”

Wandelingen

Door dit alles besloot Lode om de winst van zijn eerste postkaartje te investeren in een nieuw project. “Ik selecteerde vier zomerse foto’s die ik eigenhandig maakte in het Geitepark. Het zijn allemaal bijzondere momentopnames die ik met m’n gsm vastlegde tijdens m’n vele wandelingen”, verduidelijkt hij. “Als dit aanslaat, overweeg ik in de toekomst om ook mijn herfst-, winter- en lentebeelden op postkaart uit te brengen. Nu zijn de kaartjes enkel bij mij te bestellen, maar ik wil die ook graag aanbieden aan lokale handelaars zodat ook zij de postkaarten in hun winkels kunnen verkopen.”

Concreet brengt Lode dit keer vijf postkaarten op de markt. Vier ervan zijn afzonderlijke foto’s genomen in het Geitepark, het vijfde kaartje is onder de noemer een compilatie. Voor één kaartje betaal je twee euro, voor een pakketje van de vijf acht euro. Bestellen kan via respons@skynet.be. Meer op de Facebookpagina ‘Postkaarten uit Roeselare’.