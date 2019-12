Rechter spreekt Poco Loco-drifters vrij omdat dag van de inbreuk niet precies gekend is Hans Verbeke

02 december 2019

09u57 12 Roeselare Drie eigenaars van exclusieve voertuigen die een tijd geleden gefilmd werden toen ze aan het driften waren op de rotonde aan het bedrijf Poco Loco in Rumbeke, zijn door de politierechter in Kortrijk vrijgesproken. Reden: de datum waarop de feiten werden gepleegd, is niet exact bekend. Opperdrifter Thomas T. (29) uit Roeselare is wél veroordeeld in een ander dossier.

De advocaten van de eigenaars van de driftende voertuigen halen hun slag thuis. Hun verdediging was gebaseerd op het feit dat in de dagvaarding de exacte datum van de overtredingen niet was opgenomen. Er werd alleen gesproken over het feit dat ze zich voordeden tussen 9 januari 2018 en 10 januari 2018. “Het is voor onze cliënten onmogelijk te zeggen wie precies achter het stuur zat van hun voertuig”, stelden de advocaten. “In hun vriendenkring worden wagens wel vaker uitgeleend. Een exact tijdstip van de overtreding is daarom onontbeerlijk, al is zelfs in dat geval lang niet zeker dat onze cliënten zich kunnen herinneren wie de bestuurder was van hun voertuig.”

Recht van verdediging geschonden

De rechter volgde de redenering van de advocaten en sprak zowel Thomas T. (29), de eigenaar van de intussen beruchte paarse Porsche GT3, als Thibault L. (33) vrij over de hele lijn. “De omschreven periode van de feiten maakt dat de rechten van verdediging zijn geschonden”, klonk het. “Een beklaagde moet met zekerheid kunnen weten wat hem precies ten laste wordt gelegd, en op welk tijdstip. Het kan hem bovendien niet kwalijk genomen worden dat hij zo lang na de feiten niet meer zou kunnen herinneren wie het voertuig bestuurde.”

Drie maanden rijverbod voor opperdrifter

Thomas T., de eigenaar van de paarse Porsche GT3, werd door de politierechter wél veroordeeld in een ander dossier, waarbij hij terechtstond voor driften op de rotonde aan het station van Roeselare. In juni van dit jaar nam hij daar de maat van een BMW-rijder die ook aan het driften was. “Uiterst roekeloos rijgedrag waarbij bovendien een voetganger in gevaar werd gebracht”, oordeelde de rechter. “Hoe zeer de bestuurder er ook van overtuigd is dat hij dergelijke rijstijl perfect beheerst, toch is het niet ondenkbaar dat hij de controle over zijn voertuig kan verliezen. Hij heeft bovendien de BMW-rijder uitgedaagd tot gelijkaardig roekeloos rijgedrag.”

Loze belofte

Politierechter Philip Hoste noemde T. hardleers. “Hij had de politie beloofd alleen nog te driften op circuit maar een maand na die belofte werd hij opnieuw betrapt op roekeloos rijgedrag, toen hij op de N36 in Roeselare aan het racen was tegen een witte BMW. T. heeft een totaal gebrek aan respect voor de veiligheid van andere weggebruikers maar ook voor de geldende verkeersregels. Een stevig rijverbod en dito geldboete dringt zich dan ook op.” De rechter veroordeelde de eigenaar van de paarse Porsche GT3 tot een rijverbod van 3 maanden en een geldboete van 2.000 euro. Als hij op termijn zijn rijbewijs wil terugkrijgen, zal hij bovendien eerst opnieuw moeten slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Ook moet hij met goed gevolg medische en psychologische proeven doorstaan.

BMW-drifter minder zwaar gestraft

Maxim C., de 22-jarige BMW-rijder die ook betrokken was bij het driften op de rotonde aan het station van Roeselare, werd minder zwaar gestraft dan de Porsche-rijder. Hij kreeg een rijverbod van drie maanden (waarvan de helft met uitstel) en een boete van 1.600 euro. Ook hij moet de vier proeven afleggen die ook T. kreeg opgelegd. De rechter nam hem niet alleen zijn roekeloos rijgedrag kwalijk maar ook het feit dat hij op de rotonde, tijdens het driften, de controle verloren was over zijn BMW.