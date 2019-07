Rechtenstudent Gérald (21) ontwerpt eigen horlogelijn: “Manawa is het enige merk dat in België wordt ontworpen, geassembleerd en getest” Charlotte Degezelle

15 juli 2019

14u17 4 Roeselare Met Manawa, Hawaïaans voor tijd, lanceert Gérald Vandeputte (21) zijn eigen merk van polshorloges. De rechtenstudent is er al van jongs af door gepassioneerd en drie jaar terug waagde hij zich voor het eerst aan het ontwerpen van een wijzerplaat. Stap per stap creëerde hij het polshorloge van zijn dromen dat hij nu commercialiseert.

“Die tien seconden die ik ’s morgens investeer om mijn polshorloge met de hand op te winden, te bekijken en er even bij stil te staan. Daar word ik gelukkig van.” Aan het woord is Gérald Vandeputte. De jongeman noemt zichzelf een gepassioneerd horlogeliefhebber. “Een polshorloge is iets dat blijft. Bovendien was ik altijd al heel benieuwd naar hoe zo’n horloge ineenstak. Velen dachten zelfs dat ik ingenieur zou worden. Tot ze me hoorden praten. Dan voorspelden ze me al snel een toekomst als advocaat”, lacht de rechtenstudent.

Alles begon met de belofte van z’n mama dat hij op z’n 18de een waardevol polshorloge zou mogen uitkiezen. “Al jaren op voorhand was ik daar mee bezig. Niet enkel met het design, maar ook met het binnenwerk want je koopt een volledig product. Ik wou een horloge dat zowel klassiek als eigentijds was zodat ik het binnen enkele decennia nog kan dragen. Maar ik vond gewoon m’n gading niet”, aldus Gérald. Om zich meer te verdiepen in de technische kant van een polshorloge kocht hij een zelfbouwkit en wat werkmateriaal. “Het eindresultaat was een werkend horloge dat ik niet mooi vond. Toen maakte ik de klik om zelf iets te creëren dat niet alleen degelijk is, maar dat ik ook echt mooi vind.”

Handopwindbaar

Gérald klopte drie jaar geleden aan bij een bevriend grafisch ontwerper en samen ontwierpen ze een wijzerplaat. “Vervolgens ging ik op zoek naar een binnenwerk. De meeste horlogemerken werken omgekeerd, maar wist ik veel. Uiteindelijk heb ik gekozen voor handopwindbaar binnenwerk van Zwitserse makelij dat onder meer ook door Omega en Tag Heuer gebruikt wordt. Het ziet er goed uit, is betrouwbaar en makkelijk om mee te werken. In een derde stap liet ik een kast voor de wijzerplaat en het binnenwerk ontwerpen en als laatste koos ik wijzers en een kroon in ajuinvorm die het makkelijk maakt om het horloge op te winden. Het plaatje moest kloppen, ook financieel want ik heb mijn spaarcenten hierin geïnvesteerd.”

Drie jaar na de eerste schetsen draagt Gérald eindelijk zijn gedroomde polshorloge. En hij gaat nog een stapje verder door zijn ontwerp ook te commercialiseren. Hij koos het Hawaïaanse woord voor tijd, Manawa, als merknaam en sinds eind vorige week is zijn webshop online. ”Het is echt super cool dat ik mijn eigen creatie kan dragen”, glundert Gérald. “De voorbije drie jaar werden getekend door spanning, miserie, blijdschap, passie en heel wat durf, maar ik ben apetrots op Manawa, het enige horlogemerk dat in België wordt ontworpen, geassembleerd en getest.”

Passie

“Het is niet mijn bedoeling om er big business van te maken. Manawa is echt een uit de hand gelopen hobby, een bijzonder leerrijk project op alle vlakken. Sinds eind vorige week heb ik al vier horloges verkocht en ik hoop er dit jaar in totaal 20 te verkopen. Ik besef dat mijn horloges luxeproducten zijn, maar ik kies resoluut voor een heel goeie prijs-kwaliteitverhouding. De Belgische markt is hiervoor vrij beperkt, dus kijk ik ook over de grenzen. Net daarom dat de prijs zowel onder de 1.000 euro als de 1.000 dollar ligt. Dat is voor veel mensen de limiet als ze een polshorloge aankopen. Misschien komt er op termijn nog wel een nieuw model, en mogelijk ligt mijn toekomst wel bij de polshorloges. Ik kijk vandaag alvast totaal anders naar een uurwerk dan voorheen, en het eerste wat ik zie als ik iemand ontmoet is ook zijn of haar polshorloge. Maar voorlopig probeer ik alvast mijn rechtenstudie en mijn passie te combineren.”

De Manawa M1 bestaat op vandaag in drie versies: de Cream, de Myrtille en de Graphyte Grey. De kostprijs bedraagt 890 euro. Meer info op www.manawawatches.com.