Rappende Christa wijst op de gevaren van een kerstboom en vuurwerk en promoot rookmelders LSI

12 december 2019

16u51

Bron: LSI 0 Roeselare Na de politie heeft nu ook de brandweer van de zone Midwest nu een beroep gedaan op de rappende kinderverzorgster Christa Vansteenkiste (58) uit Roeselare. In een filmpje wijst ze op de gevaren van vuurwerk en het brandgevaar van kerstbomen. Tegelijkertijd promoot ze rookmelders.

Eerder dook Christa al op in een filmpje van de politiezone Riho om het West-Vlaams weekend tegen alcohol en drugs in het verkeer op 6, 7 en 8 december onder de aandacht te brengen. Nu probeert ze voor de brandweer een boodschap op een originele manier over te brengen. “Denk op het gevaar voor al dat brandt”, rapt Christa, die het ook al tot voor de camera’s van Iedereen Beroemd schopte. “Rookmelders hebben echt wel zin. Als je er nog moet aan beginnen, hang ze maar op. Voorkom dat de brandweer bij jou moet blussen. Probeer te feesten zonder gevaar.” In het promofilmpje is ook te zien hoe snel een brandende kerstboom een woonkamer in lichterlaaie zet.