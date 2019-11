Rappende Christa maakt promofilmpje tegen alcohol en drugs in het verkeer LSI

15 november 2019

15u32

Roeselare De politie van de zone Riho (Roeselare, Izegem, Hooglede) heeft een opmerkelijke samenwerking aangegaan om het West-Vlaams weekend tegen alcohol en drugs in het verkeer op 6, 7 en 8 december onder de aandacht te brengen. Rappende kinderverzorgster Christa Vansteenkiste (58), die het al tot voor de camera's van Iedereen Beroemd schopte, waarschuwt voor de gevaren in het verkeer.

Op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé gaan alle West-Vlaamse politiezones in het weekend van 6, 7 en 8 december extra alcohol- en drugscontroles uitvoeren om de Winter BOB-campagne af te trappen. “Christa was al langer vragende partij om eens met de politie samen te werken”, legt commissaris Carl Vyncke uit. “Het promofilmpje leek ons de ideale gelegenheid. Het resultaat is leuk.”

De commissaris figureert ook zelf in het filmpje. Hij neemt bij Christa een ademtest af tijdens een verkeerscontrole. “Tevele gedronken, ge zult wel weten”, klinkt het in de rap. En nog: “Niet wiln luisteren, goe geprobeerd, iedereen wordt gecontroleerd.” “Xtc, cannabis of cocaïne, ’t zal uwen besten dag niet zinne. Er is geen ontsnappen aan de blauwe lichten.”

Christa sluit het filmpje af met een goede raad: “Kies een BOB en geniet van de dagen. Vergeet uwe sleutelhanger niet te vragen.”