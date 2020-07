Rap Van Tong pas in 2021 weer op het podium CDR

14 juli 2020

13u03 0 Roeselare Rap Van Tong ziet zich door de coronacrisis genoodzaakt om hun speeldata door te schuiven naar het voorjaar van 2021.

De toneelvereniging had plannen om de komedie ‘Paprika’s uit Afrika’ in april op de planken van de Ocar te brengen, maar besliste eerder al om de opvoeringen uit te stellen tot in september. Nu blijkt dat ze dit jaar niet meer op het podium zullen staan. “Sommigen van ons publiek behoren tot een risicogroep. Wij zouden het onszelf nooit vergeven dat deze mensen door ons toedoen iets overkomt”, laten het bestuur, de spelers en de medewerkers van Rap Van Tong weten. “Gezelligheid is bovendien troef voor onze vereniging. Door de coronamaatregelen kunnen we ons publiek niet garanderen om bij elkaar te mogen zitten, we kunnen hen geen drankje serveren, we mogen geen hand schudden ter bedanking. Hierdoor hebben we het gevoel dat het ‘menselijke aspect’, het samen genieten van ons stuk, teniet zal gedaan worden terwijl we ons publiek net een onvergetelijke avond of zondagnamiddag willen bezorgen.” ‘Paprika’s uit Afrika’ zal volgend jaar in maart en april te zien zijn. Kaartomruiling kan via de Rap-Van-Tongtelefoon op 0468/33.81.53.