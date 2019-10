Ramp in Televestiaire vermeden door alerte dames tijdens koffieklets VHS

16 oktober 2019

17u55 0 Roeselare De brandweer rukte woensdagnamiddag uit naar de Noordstraat in Roeselare, waar brand was gemeld in het vroegere winkelpand dat al een tijd dienst doet als opslagruimte voor Televestiaire.

Een kartonnen doos die te dicht bij een halogeenlamp stond op de eerste verdieping had vuur gevat. Dat veroorzaakte niet alleen rook maar ook een indringende geur die opgemerkt werd door vijf vrouwelijke medewerksters van Televestiaire, die in de achterzijde van het gebouw een kopje koffie aan het drinken waren. Toen de dames gingen kijken waar de geur vandaan kwam, merkten ze ook de rook op. De brandweer was er snel bij en kon vermijden dat het vuur grote uitbreiding nam. Alleen in de buurt van de brandend doos is er wat schade aan een muur. “Maar hetzelfde scenario buiten de openingsuren zou meer dan waarschijnlijk geleid hebben tot een zware brand”, zegt officier Rob Nachtergaele van de hulpverleningszone Midwest. “Nu werd het euvel gelukkig snel opgemerkt.” Om de indringende geur in het gebouw weg te werken, zette de brandweer een ventilatietoestel in. Tijdens de interventie was de Noordstraat plaatselijk afgesloten voor alle verkeer.