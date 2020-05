Rammelstroken moeten omgeving Bergmolenbos verkeersveiliger maken Charlotte Degezelle

05 mei 2020

10u24 0

Het Bergmolenbos is in tijden van corona een populaire plek om te wandelen en fietsen. Maar volgens Groen-raadslis Eddy Demeersseman dringen enkele mobiliteitsingrepen rond het bos zich op om de veiligheid van gebruikers en voorbijgangers te garanderen. “De situatie bij de ingang van het domein aan de Oude Zilverbergstraat is bij momenten gevaarlijk”, stelde hij tijdens de digitale gemeenteraadszitting. “De combinatie van een relatief brede straat, het parkeren aan één of beide zijden, niet aangepaste snelheid, druk fietsverkeer, het veelvuldig kruisen van de straat en keerbewegingen vraagt naar een duidelijke en snelle aanpak. Zal Stad Roeselare op korte termijn de mobiliteit rondom de ingang van het Bergmolenbos aanpakken? Wordt er werk gemaakt van extra fietsenstallingen? Zijn er plannen om het volledige gebied voor de voetganger en fietser verder toegankelijk en veilig te maken?” Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) liet verstaan dat er in het najaar werken gepland zijn. “In zowel de Wagenstraat als de Babilliestraat, de wegen waar de wandel- en fietspaden op uitkomen, worden twee rammelstroken aangelegd. Dit zijn dwarse stroken met kasseien die het verkeer moeten afremmen”, weet ze. “Ook aan het speelbos in de Oude Zilverbergstraat bekijken we ingrepen. Inzake de fietsenstallingen zullen we, zodra het veilig is door corona, de mobiele fietsenstalling inzetten.”