Raf en Ginette willen de sterren van de Batjes worden: film mee voor hun eerste clip CDR

04 juni 2019

Worden Raf & Ginette de nieuwe Kevin & Mario van de Batjes? Zelf hopen ze er alvast op. Het bonte duo heeft hun eerste single klaar en trekt in aanloop naar de commerciële hoogdagen van de Rodenbachstad alle registers open. Op zaterdag 8 juni vanaf 15 uur gaan Raf & Ginette al wandelend door het centrum hun eerste single laten horen aan de shoppende bezoekers van de stad. Bedoeling is dat er zoveel mogelijk filmpjes van hun passage door de stad op Facebook en Instagram belanden met de hashtags #rafenginette en #VANRSL. “Met al dat beeldmateriaal kunnen we dan straks aan de slag om een collage-videoclip te maken voor ons eerste nummer, dat toepasselijk de naam ‘Raf & Ginette’ kreeg”, vertelt Raf.

Tijdens de Batjes vat het kleurrijke duo voor de tweede keer opnieuw post ter hoogte van De lange giraf in de Zuidstraat 7 – naast het stadhuis – waar ze op zaterdag 22 en zondag 23 juni minstens één keer per uur hun aanstekelijke single voor het aanwezige publiek en passanten zullen brengen. Op zaterdag doen ze dat in gezelschap van DJ Bill, terwijl op zondag DJ Dick achter de knoppen staat. “We willen de mensen zo graag gelukkig maken met ons nummertje, dat met zijn disco tune zeker in je hoofd blijft hangen”, aldus Ginette. “Maar onze droom voor deze Batjes is dat we ook op andere podia in de stad de kans krijgen om onze single te brengen. Ook bij onze vrienden van Radio Bingo hopen we op wat airplay”, besluit Raf.