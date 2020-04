Radio Bingo wordt Radio Bedankt en steunt zo iedereen die zich inzet voor de strijd tegen corona Charlotte Degezelle

14 april 2020

08u04 5 Roeselare ‘Ga uit uw dak met onze muziek, maar blijf in uw kot!’ Met deze boodschap lanceert Radio Bingo het project ‘Radio Bedankt’. “Met Bedankt willen we iedereen bedanken die de maatregelen respecteert, in zijn kot blijft en dit ook volhoudt. Het is ook een dankjewel aan iedereen die zich inzet om corona te bestrijden ”, zegt Andy Degryse, communicatieverantwoordelijke van Radio Bingo.

Voor Radio Bedankt offert Radio Bingo een deel hun hun zenduren op en iedereen die het wil kan via hen een bedankje in de wereld sturen of een verzoekje doen. “We bieden iedereen de mogelijkheid om een bericht in te spreken via onze Facebookpagina. Dit zenden we dan uit tijdens Radio Bedankt. Uiteraard kan een tekstberichtje via onze website of per email ook nog steeds”, duidt Andy.

Radio Bedankt laat ook de bewoners en de medewerkers van woonzorgcentra niet in de kou staan. Zij worden nu hard getroffen door de coronamaatregelen. “Vooral de afzondering van familie en vrienden maakt het zwaar voor de bewoners en ook voor hun vrienden en familie”, zegt Andy. “Nu vrijdag draaien we muziek voor de bewoners van woonzorgcentrum De Waterdam uit Roeselare. Zij mochten hun liedjes kiezen. Het resultaat hoor je op vrijdag 17 april tussen 14 en 16 uur. En op zondag 26 april is het de beurt aan woonzorgcentrum De Hovenier uit Rumbeke. Meer zorgcentra volgen nog. Radio Bedankt wil met muziek een stukje van de voor hen afgesloten buitenwereld tot bij hen brengen. En tegelijk de medewerkers een hart onder de riem steken.

Bingo wil via Radio Bedankt ook de Belgische artiesten steunen. “Elke werkdag tussen 13 en 14 uur hoor je bij Radio Bedankt enkel Belgische artiesten, met extra aandacht voor lokale en Vlaamse zangtalenten en muzikanten. Van Isabelle A tot Zap Mama”, weet Andy. “In deze coronatijden moet iedereen in zijn kot blijven en dus ook onze artiesten. Optredens zijn afgelast of worden uitgesteld. Daarom vragen onze muzikanten en artiesten om hen te steunen door muziek van eigen bodem te kopen. Radio Bedankt wil enerzijds iedereen die dat doet in de bloemetjes zetten en anderzijds onze artiesten steunen door hun muziek nog meer te draaien.” Daarnaast is er elke zaterdag tussen 13 en 19 uur ook de Corona Top 100 bij Radio Bedankt met alleen maar songs met een link naar corona en de coronamaatregelen, van “You’ll never walk alone” tot “Blijf in uw kot”.