Radio Bingo viert tiende verjaardag op kop van carnavalsstoet met wedstrijd CDR

04 maart 2020

Radio Bingo mag op zondag 15 maart voor het tiende jaar op rij de Rodenbach Carnavalstoet op gang trekken op kop van de publikaravaan. Dat vieren ze met een leuke actie. Onder de toeschouwers zullen ze kleine badeendjes verdelen die voorzien zijn van een QR-code. Door deze te scannen, kom je te weten of je in de prijzen valt. De hoofdprijs is een vakantieverblijf voor vier personen.