Radio Bingo laat luisteraars favoriete Top 100 kiezen CDR

20 mei 2020

14u37 5

Het is bijna een jaar geleden dat er verkiezingen waren in België. En deze week mag de Roeselarenaar opnieuw stemmen. Niet voor politieke partijen, maar voor een top 100 op Radio Bingo. Tijdens de coronacrisis kon je op de laatste vrije radio van Roeselare al diverse overzichtslijsten horen, van de Corona Top 100, over de Feest in je Kot Top 100 tot de Eurosong Top 100.

“We kregen de voorbije weken veel enthousiaste reacties en ook suggesties”, vertelt communicatieverantwoordelijke Andy Degryse. “Daarom kunnen de luisteraars deze week zelf bepalen welke top 100 ze willen horen. Misschien een Nederlandstalige? Of Best of the 90's? Suggesties doorgeven kan tot en met vrijdag via de Facebookpagina van Radio Bingo of www.radiobingo.be.”

Welke Top 100 de meeste stemmen haalde, zal zaterdagvoormiddag bekend gemaakt worden. De Top 100 zelf is er op zaterdagnamiddag 23 mei tussen 13 en 19 uur op 97.4 FM of online via de livestream.