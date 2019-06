Radio Bingo geeft Batjes kleur met Batjesradio #VANRSL CDR

06 juni 2019

Radio Bingo wordt vanaf vrijdag 14 juni opnieuw Batjesradio #VANRSL: radio met een overzicht van de activiteiten tijdens de Roeselaarse Batjes, informatie en interviews en natuurlijk ook de hits en het regionale nieuws van Radio Bingo. Naar Batjesradio #VANRSL luisteren kan vanaf 14 juni op 96.7 fm, 100% digitaal via www.batjesradio.be, www.radiovanrsl.be en www.radiobingo.be of via de TuneIn App of de gratis Radio Bingo App. Op zaterdag 22, zondag 23 en maandag 24 juni wordt trouwens live uitgezonden vanop het Roeselaarse Stationsplein. De muziekfestivals Roeselpop en Roeselswing en het Country Line Dance Festival op het Stationsplein zullen te horen zijn via Batjesradio #VANRSL. Het Bingo-team zal gedurende de drie dagen aanwezig zijn en zal er op zaterdag en zondag om 15 uur het Reuze Radio Bingo Spel spelen waarbij de winnaars naar huis gaan met een hotelvakantie aan onze kust.