Radio Bingo even terug in de ether

29 oktober 2019

Radio Bingo is tijdelijk terug in de ether. De vrije radio zendt vanaf vandaag tot en met maandag 11 november opnieuw uit op de evenementenfrequentie 96.7 fm in Roeselare en wijde omgeving. Dit naar aanleiding van de Jaarbeurs Roeselare. Radio Bingo tekent tijdens de beurs present in Expo Roeselare van waar ze live uitzenden. Ze plannen tal van interviews en bezoekers van hun stand maken kans op een mooie vakantie. Na 11 november kan je Radio Bingo verder beluisteren via de livestream op hun volledig vernieuwde site en de Radio Bingo App.