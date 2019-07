Radio Bingo even terug in de ether dankzij nationale feestdag CDR

15 juli 2019

07u54 0

Radio Bingo, de laatste vrije radio van Roeselare, is even terug op de fm-band. Naar aanleiding van het volksfeest op het Stationsplein op de nationale feestdag zal Radio Bingo live uitzenden vanop het Stationsplein. Nu al, en tot en met 21 juli, kan je Bingo tijdelijk beluisteren via de evenementenfrequentie 96.7. Daarna kan men nog steeds luisteren via de livestream en de Radio Bingo App. Tijdens het volksfeest brengt Radio Bingo Sandra, Jennifer Berton, Sha-Na en partyband Strawberry Jam naar het Stationsplein. Er is ook dankzij de Verbroedering der Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare en Stad Roeselare kinderanimatie, een steltenlopershow, een zumba-demonstratie, muziek dankzij de Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums en de Roeselaarse reuzenfamilie brengt een bezoekje.