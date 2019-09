Radio 1 maakt winnaar bekend: strafste streetart van Vlaanderen en Brussel is te zien in... Krottegem Charlotte Degezelle

27 september 2019

18u22 8 Roeselare De Slapende Vrouw van David Walker die te zien is aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, is het strafste stukje streetart van Vlaanderen en België volgens Radio 1. De zender organiseerde de wedstrijd en maakte vrijdagavond de winnaar bekend. Zowel het Comité van de Kop dat aan de basis lag van de streetartparel als het stadsbestuur zijn apetrots. Ook in de toekomst wil Roeselare verder inzetten op streetart in het straatbeeld.

Radio 1 ging in het programma ‘Culture Club’ op zoek naar de strafste streetart van Vlaanderen en Brussel. Op de shortlist, samengesteld door een professionele jury, bestaande uit Annelies Moons (Radio 1), Bjorn Van Poucke (curator The Crystal Ship en streetartkenner) en Joachim Lambrechts (Antwerps streetartist), stonden bekende en onbekende werken op basis van inzendingen van de Radio 1-luisteraars. Zo’n 2.000 mensen brachten hun stem uit en hun voorkeur ging uit naar een stukje streetart op een Roeselaarse gevel. Het werk was zelfs een overduidelijke publiekslieveling met een zeer grote voorsprong op de tweede plaats, die was weggelegd voor het ondertussen verdwenen werk: ‘This is temporary, you are temporary’, een kunstwerk in krijt van Ward Foulon, dat op de gevel van het jeugdhuis Brieljant in Deinze prijkte.

Day One

De streetart waarmee de Rodenbachstad de wedstrijd wint is, is ‘De Slapende Vrouw’ van David Walker, dat op een zijgevel van een woning aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt prijkt. Het werk werd gerealiseerd in het kader van het internationale streetartfestival ‘Day One’, dat in 2014 werd georganiseerd door comité Kop van de Vaart in samenwerking met de Spil en Stad Roeselare. Het Comité van de Kop is meer dan in hun nopjes met de overwinning. “We hebben indertijd heel veel tijd en energie geïnvesteerd om het Day One Festival te doen slagen. Dit zowel met de steun van de stad als van CC De Spil. Het feit dat één van de werken die in het kader van het festival gecreëerd werden wint, is dan ook super”, glundert Laurent Dewilde van het Comité van de Kop. “Het allerbelangrijkste was de opzet van het festival. We wilden de wijk Krottegem op een positieve manier in het daglicht zetten, de wijk meer kleur geven en mensen naar de buurt lokken. Dat is ons heel goed gelukt. Nog steeds gaan mensen op pad door Krottegem om de streetart te bewonderen. Ik herinner me nog dat David Walker het goed kon vinden met de stamgasten van café Breda. Tijdens de creatie van De Slapende Vrouw ging hij er regelmatig een pintje drinken. Die interactie was echt top. Het werk werd twee jaar geleden al eens opgenomen in een artikel in de Australische media en dankzij Day One werden we ook uitgenodigd door de Vlaamse overheid om ons project toe te lichten in het kader van kunst in de publieke ruimte. Maar dat het werk van David Walker vijf jaar na datum uitgeroepen is tot de strafste streetart maakt me echt wel dolgelukkig.”

Trots

Ook de stad, die via een Urban Art Traject al langer kunstenaars van eigen kweek de kans geeft om de stad op te fleuren met tijdelijke of permanente ingrepen is fier op de overwinning. “Wij zijn bijzonder trots op al het moois in onze stad en zetten verder in op streetart”, zegt jeugdschepen Dirk Lievens (CD&V). “In het voorjaar van 2020 staat er een mooi project op de planning, waarbij er een kunstwerk komt op een zijgevel van AZ Delta dat uitkijkt op de binnentuin van woonzorgcentrum De Waterdam. Daarvoor zijn we een traject opgestart met Bjorn Van Poucke, waarbij we samen met een diverse groep van buren tot bewoners aan tafel het project vorm geven. Ook daar zal een internationale kunstenaar een werk komen plaatsen.”