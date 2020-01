Raadslid Cyriel Ameye (Vlaams Belang) wil meer snelheidscontroles op Ieperseweg CDR

14 januari 2020

07u55 0 Roeselare Vlaams Belang gemeenteraadslid Cyriel Ameye ijvert voor extra snelheidscontroles op de Ieperseweg in Beitem.

“Een buurtbewoner heeft er recent zelf een meettoestel ingezet om aan te tonen dat het dringend nodig is dat er meer snelheidscontroles worden uitgevoerd”, zegt Ameye. “Uit de metingen bleek dat tien procent van de automobilisten meer dan 70 kilometer per uur rijdt, terwijl je er maar 50 kilometer per uur mag rijden.”

Luc Verleye van de politie liet weten dat hij de vraag van Ameye zal doorspelen aan de verkeersdienst. “Dan kunnen ze de Ieperseweg opnemen in hun reguliere dienst”, reageert hij. “Er komen van overal klachten van overdreven snelheid, maar ze hebben enkel de flitsvuilnisbak en de flitsauto die ze voor controles moeten verdelen over heel de politiezone.”