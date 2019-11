Quiz verstevigt banden tussen autochtonen en nieuwkomers CDR

25 november 2019

Het Vermeylenfonds organiseert op zaterdag 30 november voor het eerst hun sensibiliseringsquiz ‘Born to Run’. Dit om 19.30 uur in het MSKA Campus Tant langs de Hugo Verrieststraat. De quiz wordt iets anders dan een traditionele quiz. Zo wordt de quiz samengesteld door autochtonen en nieuwkomers samen. Quizmasters zijn Mohamed Sultan van Bruggenslaan vzw en Robby Degryse van het Vermeylenfonds RSL. Deelnemende ploegen bestaan telkens uit twee autochtonen en twee nieuwkomers en voor elke deelnemer zijn er prijzen. De vragen die gesteld worden en de antwoorden erop zijn bedoeld om (meer) begrip teweeg te brengen voor vluchtelingen, en nieuwkomers in het algemeen, en hun beweegredenen om elders een nieuw en beter leven te gaan zoeken. Deelnemen is gratis, inschrijven kan per mail naar vermeylenfonds.rsl@outlook.com.