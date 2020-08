Q-Music strijkt donderdag neer in KOERSkaffee CDR

11 augustus 2020

Q-Music maakt deze zomer met de Q-Hotspot het mooie weer, en live radio, vanuit het Maria Hendrika Park in Oostende. Maar elke avond rond aperotijd gaan ze ook op pad naar leuke hotspots waar het zalig vakantie vieren is in eigen land. Op die hotspots maken ze telkens live radio tussen 18 en 20 uur. Op donderdag 13 augustus strijkt Q-Music neer in het KOERSkaffee aan het Polenplein. Het wordt er twee uur genieten van muziek, hapjes en drankjes. Reserveren is wel verplicht en de plaatjes gaan snel. Wil je er bij zijn? Rep je dan naar https://koerskaffee.be/reserveren/.