Q-Music bedankt VTI voor inzet voor Rode Neuzen Dag met live ochtendshow op speelplaats Charlotte Degezelle

25 november 2019

10u02 0 Roeselare Het VTI kleurde maandagochtend rood. Het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck kwam er van 6 tot 9 uur live radio maken om de school te bedanken voor hun bijdrage aan Rode Neuzen Dag. Binnen het VTI worden momenteel volop centen ingezameld voor de inrichting van een ontspanningsruimte waar de leerlingen op adem kunnen komen en even helemaal zichzelf kunnen zijn. Zesdejaars Jelle Walcarius (17) weet als de beste hoe belangrijk dit is want zijn schoolcarrière liep door verschillende medische tegenslagen tot nu toe niet van een leien dakje. “Maar hier in het VTI zetten ze toch alles op alles voor mij”, getuigt hij.

De laatste rechte lijn richting Rode Neuzen Dag op vrijdag is maandagochtend ingezet in het VTI Roeselare. Elke dag trekken Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck naar een Rode Neuzen School in een Vlaamse provincie om daar van 6 tot 9 uur live hun ochtendshow te maken en het VTI mocht als West-Vlaamse Rode Neuzen school maandag de spits afbijten. Op zondag al werd de speelplaats van de school langs de Leenstraat omgeturnd tot een openlucht radiostudio en op maandag werd een ochtendlijk feestje gebouwd met boterhammen met choco, een confettikanon, een straffe mix van Qmusic-dj Dimitri Wouters en de nodige danspasjes.

Dit alles als welgemeende merci omdat het VTI zich inzet voor Rode Neuzen Dag die de mentale, fysieke en sociale weerbaarheid van de leerlingen wil verhogen. In de school wordt onder meer chocomelk verkocht, is er eind deze week en 24-uur-durende fietsmarathon en staat er ook nog een spaghettifestijn op de agenda om centen in te zamelen. “Dat geld is broodnodig om ons Rode Neuzen project te kunnen realiseren”, vertelt Valerie Hauspie (18), voorzitter van de leerlingenraad. “De directie opperde om de oude feestzaal hier op school te transformeren tot ontspanningsruimte voor de leerlingen. Wij hebben dat voorstel met beide handen gegrepen en werkten het idee verder uit. Het is de bedoeling om een plek te creëren waar de leerlingen 100% zichzelf kunnen zijn en even tot rust kunnen komen. Noem het gerust de living van de school. We hopen dat de ontspanningsruimte eind dit schooljaar klaar is, maar eerst hebben we dus geld nodig om onder meer zetels, oplaadstations voor gsm’s, een muziekinstallatie en eventueel zelfs enkele playstations aan te kopen.”

Je goed voelen op school en er jezelf kunnen zijn is essentieel. Dat weet Tieltenaar Jelle Walcarius maar al te goed. Live op nationale radio getuigde de leerlingen over zijn schoolparcours dat allesbehalve vlekkeloos verliep. “Mijn eerste middelbaar, een moment dat je toch een nieuwe start wil maken in een nieuwe school en met nieuwe vrienden, was ik meer af- dan aanwezig door medische en psychische problemen”, vertelt hij. “Ik had een goedaardige tumor ter grootte van een tennisbal in m’n hersen en moest verschillende zware operaties ondergaan. Hierdoor miste ik de eerste schooldag en veel meer. Zo kreeg ik de kans niet om nieuwe vrienden te maken en had ik direct het etiket van “zieke’. Maar dankzij Bednet en School & Ziekzijn kon ik toch mijn schooljaar met succes afronden. In het tweede jaar kreeg ik echter te horen dat ik jeugdreuma heb, een ziekte die me beperkt maar die je eigenlijk niet ziet. Ik bleef een beetje het buitenbeentje maar de school heeft me altijd enorm gesteund. Zij namen de communicatie naar m’n medeleerlingen op zich en hebben mij ook steeds goed opgevangen. Ik kan steeds terecht bij de leerlingenbegeleiders, de zorgcoach en de directie. Het is op vandaag nog niet evident. Elke woensdag en vrijdag moet ik direct na school naar de kiné. Het is soms wat puzzelen, zeker dit jaar met m’n eindwerk dat bovenop het gewone pakket komt, maar het lukt en ik ben positief. Ik heb wat tegenslag, maar moet erdoor. Op school voel ik me goed en ik heb misschien niet de meeste vrienden, maar wel echte vrienden.”

Tijdens de live uitzending vertrok Qmusic-dj Vincent Fierens ook met zijn Rode Neuzen Piano gekoppeld aan een elektrische fiets naar Sint-Niklaas. Het is de bedoeling dat hij elke dag fietst naar de school waar ’s anderdaags radio wordt gemaakt. Onderweg houdt hij als straatmuzikant her en der halt om geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag. Maar voor hij vertrok kreeg VTI-leerling Israel Ramos de kans om de piano in te wijden met ‘Believer’ van Imagine Dragons. Heel Vlaanderen luisterde mee via de radio. “Ik was vreselijk nerveus”, aldus Israel. “Ik heb gisteren heel de dag gerepeteerd en dit is toch echt wel speciaal voor mij. Heel veel vrienden en kennissen hebben speciaal de app gedownload om te kunnen luisteren.”

Eén iemand bleef de hele ochtend op de achtergrond, maar genoot volop. Roeselarenaar Winok Oplinus is namelijk de geestelijke vader van de Rode Neuzen Dag. “Ja, ik heb best wel wat promo gemaakt opdat de ochtendshow van Q-Music hier in Roeselare zou neerstrijken”, bekent hij. “Maar het doet me vooral heel veel plezier om echt tussen de jongeren te staan voor wie we het allemaal doen. Het waren al heel drukke weken, maar vandaag geeft ons echt de energie om voluit te gaan tot de Rode Neuzen Dag op vrijdag.”

Wie het VTI wil steunen bij hun inzameling voor Rode Neuzen Dag kan zich nog aanmelden voor zowel de fietsmarathon als het spaghettifestijn. Dit via www.vtiroeselare.be.