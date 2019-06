Puffen en zweten in Roeselare Joke Couvreur

25 juni 2019

17u20 0

West-Vlaanderen mag dan -dankzij het zeebriesje- de provincie zijn met de aangenaamste temperaturen, toch is het in deze hittegolf ook voor de mensen in onze steden puffen en zweten. In Brugge, Roeselare of Kortrijk kan het immers al snel enkele graden warmer zijn dan aan het strand van Middelkerke. Puffen, zweten en zuchten, maar toch een beetje genieten van de langverwachte zomer.

Meer over West-Vlaanderen

Brugge

Kortrijk

Middelkerke

Roeselare

weer