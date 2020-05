Psychosociaal revalidatiecentrum TOV vzw houdt in tijden van corona dagelijks contact met alle revalidatiedeelnemers CDR

05 mei 2020

19u45 0 Roeselare TOV vzw is deze maand vijf jaar actief in de regio Roeselare-izegem-Tielt. Maar door de coronacrisis werkt het psychosociaal revalidatiecentrum langs de Kloosterstraat, waar iedereen die zich psychisch niet goed in z’n vel voelt welkom is, op een totaal andere manier. Het intensief revalidatieprogramma met groepsactiviteiten en individuele begeleiding is vervangen door werken op afstand.

“Concreet betekent dit dat de medewerkers in TOV sinds de week van 23 maart zowat dagelijks de deelnemers binnen revalidatie thuis opbellen, mailen of met hen. Ook wie op de wachtlijst staat krijgt een wekelijkse mail met tips en kan opbellen”, vertelt directeur Hilde Vens. “De arbeidscoach blijft de deelnemers die ze volgt, oefeningen aanbieden om hun profiel naar jobs toe scherp te stellen, te werken aan hun sollicitatievaardigheden, toch te blijven vacatures zoeken,….en volgt ook op hoe men zich staande houdt als individu en in het gezin. Binnen de revalidatietrajecten houden we eveneens de vinger aan de pols en blijven we iedereen in de thuissituatie ondersteunen zodat het doelgericht karakter van elk traject niet verloren gaat. Ideaal is het niet, maar we horen toch dat het onze deelnemers helpt om in deze moeilijke tijden overeind te blijven en zelfs soms nieuwe dingen te ondernemen, waar ze vroeger nooit aan gedacht hebben. Ook de garantie dat men - als ’t echt niet gaat’ - welkom is voor een korte begeleiding in het centrum, is helpend en ook huisbezoek kan in zo’n situatie stress verminderen. Tot slot toonden niet alleen de begeleiders zich heel creatief in het omgaan met deze situatie, ook enkele deelnemers namen vanuit het motto ‘elke crisis is een kans en samen-sterk’ zelf het heft in handen en startten een WhatsApp groepje met de bedoeling mekaar niet uit het oog te verliezen en het groepsgevoel in stand te houden. Zo zijn ze elkaar tot steun en gaan ze vereenzaming tegen.”

