Provincie trekt 550.000 uit voor corona-actieplan Onderwijs, met nieuw project voor kwetsbare jongeren uit Roeselare als voorbeeldcase Sam Vanacker

08 september 2020

14u35 0 Roeselare De provincie West-Vlaanderen trekt 550.000 euro uit om ervoor te zorgen dat kwetsbare jongeren niet uit de boot vallen bij de heropstart van het onderwijs na de coronacrisis. Een nieuw project van Groep Intro uit Roeselare, waarbij jongeren die problemen hebben op school intensieve begeleiding krijgen, kan rekenen op provinciale subsidies en dient als voorbeeldproject.

“Ons actieplan bevat vier krachtlijnen”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. “In de eerste plaats zetten we in op digitale ondersteuning door ICT-materiaal ter beschikking te stellen. Ten tweede gaan we lokale besturen stimuleren om een brugfigurenwerking uit te bouwen. In de coronaperiode hebben die vertrouwensfiguren bewezen dat ze kwetsbare kinderen en jongeren goed kunnen bereiken. Verder gaan we ook inzetten op het delen van ervaring door netwerken op te richten en tot slot gaan we innovatieve onderwijsprojecten financieel ondersteunen, met een maximum van 27.500 euro per project. Na een eerste oproep werden al negen projecten goedgekeurd.”

Schorsingen nemen toe

Een van die negen projecten is ‘VLOT’ van de Roeselaarse Groep Intro. “Uit gesprekken met de scholengroepen en het CLB blijkt dat er een bepaalde groep jongeren is die we niet of nauwelijks bereiken met het bestaande aanbod”, zegt Roeselaars beleidsmedewerker Ellen Coghe. “In Roeselare hebben we een ongekwalificeerde uitstroom van 12 procent. Op 7.200 leerlingen is dat niet alarmerend, maar we merken wel dat het aantal schorsingen in de voorbije drie jaar van 40 naar 80 is gestegen. Om die leerlingen terug op de rails te krijgen zijn we te rade gegaan bij Groep Intro.”

We mikken op jongeren tussen 12 en 18 jaar die het moeilijk hebben op school of met een langdurige schorsing te maken kregen. Jongeren die als het ware overboord geslagen zijn en die met andere woorden nood hebben aan een vlot. Christophe Swyngedauw

Unicum in onderwijslandschap

Dankzij de provinciale steun krijgt het Roeselaarse onderwijslandschap onder de noemer ‘VLOT’ een nieuwe steunpilaar. “VLOT is een unicum in het Vlaamse onderwijslandschap”, zegt teamverantwoordelijke Christophe Swyngedauw. “We mikken op jongeren tussen 12 en 18 jaar die het moeilijk hebben op school of met een langdurige schorsing te maken kregen. Jongeren die als het ware overboord geslagen zijn en nood hebben aan een vlot om te blijven drijven.”

“Met die jongeren gaan we een intensief traject aan. Vier dagen per week worden ze bij ons in vzw INVAL op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt verwacht en samen met de begeleiders stellen de jongeren zelf een concreet plan met duidelijke doelstellingen en ambities. Daarbij is een hechte vertrouwensband met begeleiders heel belangrijk. Op die manier versterken we de jongeren en willen we hen zo snel mogelijk terug van het vlot op de schoolboot krijgen. Het hele traject verloopt in overleg met de school, het CLB, de ouders en eventuele betrokken organisaties. Op het vlot is plaats voor twintig jongeren per jaar.”

Derde pijler

VLOT vormt naast NAFT (de preventieve begeleiding van leerkrachten en jongeren op school) en TELEX (een samenwerking met de Stad Roeselare en Onze Kinderen) een derde pijler binnen het onderwijslandschap in Roeselare. “Die heilige drievuldigheid omvat de volledige doelgroep van kwetsbare jongeren op vlak van onderwijs en zorgt ervoor dat de mazen van het net bijzonder klein worden”, besluit Swyngedauw. “Daarmee hopen we een voorbeeld te zijn voor de rest van Vlaanderen.”