Provincie subsidieert zonnepaneleninstallatie op dak van Open School Roeselare Valentijn Dumoulein

15 september 2020

16u30 0 Roeselare De Open School Roeselare heeft met financiële steun van de provincie West-Vlaanderen een gloednieuwe zonnepaneleninstallatie in gebruik genomen. Dat kon dankzij het subsidiereglement ‘Klimaatprojecten: lokale ondersteuning’, waarbij de provincie lokale besturen helpt om hun CO2-uitstoot te verlagen.

De Provincie keurde in 2019 het project bij Open School in Roeselare goed, samen met elf andere gemeentelijke projecten die samen zorgen voor een besparing van 237,35 CO2. De Provincie trok daarvoor een miljoen euro uit. “Het duurzaam project bij Open School in Roeselare omvat de realisatie van een zonnepaneleninstallatie op de gebouwen in samenwerking met de stad Roeselare”, vertelt gedeputeerde van energie Jurgen Vanlerberghe. “Het betreft een installatie van 60 zonnepanelen met koppeling aan een energieopslagsysteem met batterijen dat digitaal gestuurd werd. In een eerste fase wordt de energie, 23.000 kWh op jaarbasis, gebruikt voor de eigen gebouwen. Op 25 jaar zal hiermee 334 ton CO2 bespaard worden. Het overschot wordt opgeslagen in batterijen. In een tweede fase wil Roeselare de energie-overschotten ook gebruiken voor de omwonenden. Vaak hebben lokale besturen niet de financiële slagkracht om duurzame investeringen uit te voeren. Het provinciale subsidiereglement neemt die drempel weg.”

Een volgende oproep is voorzien op 15 april 2021. Deze legislatuur werd al ruim 2,3 miljoen euro geïnvesteerd in 27 projecten, goed voor een besparing van ruim 700 ton CO2. De investeringskost van het project bedraagt 97.500 euro. De provincie kwam voor 80 % tussen, goed voor 78.000 euro.